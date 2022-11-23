Бережіть себе, – Зеленський відреагував на масований ракетний удар по Україні

Окупанти 23 листопада обстріляли ракетами українські міста. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія цим тільки довела свій статус держави-терористки.

Зеленський нагадав, що Європарламент сьогодні визнав Росію державою-спонсором тероризму. Після цього Москва вкотре довела світу, що це правда, випустивши 67 ракет по нашій інфраструктурі та енергетиці.

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Глава держави наголосив, що результат – трагічний. Є велика кількість поранених та загиблі. Тому президент закликав українців берегти себе. Він висловив співчуття всім, хто втратив рідних та близьких.

Крім того, Зеленський прокоментував проблеми з електрикою та водопостачанням. Він запевнив, що всі рятувальники та енергетики вже працюють.

Ми все це відновимо та все це пройдемо, тому що ми з вами – незламний народ. Дякую вам всім. Бережіть себе,

– підсумував Зеленський.

Звернення Зеленського після обстрілу: відео

Масована ракетна атака: що відомо

Росіяни обстріляли українські міста по обіді 23 листопада. Були влучання в інфраструктурні об'єкти у столиці. На Київщині ракети прилетіли в багатоповерхівку. На жаль, троє людей загинуло.

Також зафіксовано влучання у Вінницькій області. На Львівщині влучили у підстанцію.

Після ракетних обстрілів Росії в багатьох регіонах України вводять екстрені відключення світла.

Загалом Росія випустила майже 70 ракет. Сили ППО збили 51.

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