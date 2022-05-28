У березні не могли навіть уявити, – Резніков про гаубиці М777 та FH70 на передовій

Українські військові на передовій активно використовують важке озброєння іноземного виробництва. Тепер російські окупанти отримують відсіч, на яку не чекали.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що у публічному просторі з'являються все більше відгуків від наших воїнів про використання цієї зброї. Майже всі вони – позитивні.

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Яку іноземну зброю використовують ЗСУ

Збройні Сили України успішно використовують на передовій три види 155-міліметрової артилерії:

гаубиці М777,

гаубиці FH70,

самохідні артилерійські установки CAESAR.

Уявити це ще у березні було просто неможливо. Але сьогодні це вже реальність, яка стала наслідком великої командної роботи. Радий повідомити новину – парк артилерії 155-міліметрового калібру поповнюється,

– зазначив Резніков.

Також в Україну вже надійшли САУ М109 однієї з модифікацій. Водночас Данія посилить берегову охорону України протикорабельними ракетами Harpoon. За словами міністра, разом з українським "Нептуном" вони зможуть звільнити Чорне море та зробити його знову безпечним. Крім того, наші воїни зможуть надійно захистити Одесу.

Нещодавно Україна також отримала понад 100 американських безпілотників різних типів.

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Держави надають Україні безпрецедентну кількість зброї

За останні півтора місяця в Україну надійшло більше артилерійських снарядів зразка НАТО, ніж є снарядів радянських зразків. ЗСУ отримали навіть більше, ніж можуть виробити протягом 6 місяців усі заводи партнерських країн, де залишилося виробництво боєприпасів радянського типу.

Ми отримаємо ще. Адже кількість артилерійського озброєння буде збільшуватися,

– запевнив глава Міноборони.

Водночас Резніков наголосив, що удар тримає не зброя, а люди. Іноді навіть найсучасніша техніка не допоможе, якщо армія не хоче воювати. Українці ж показали всьому світу, як змогли вистояти проти "другої армії світу".

У США розповіли, скільки часу транспортують зброю в Україну

У Пентагоні заявили, що час транспортування зброї в Україну відіграє дуже важливу роль. Тому іноді її встигають доставити з-за океану всього за 48 годин:

після запиту від Києва США шукають, на яких саме складах лежить відповідна зброя – на території Штатів чи інших країн;

далі очільник Білого дому дає дозвіл, а держсекретар оголошує адміністративне завдання;

у транспортному командуванні збройних сил США планують рейси за найкращими маршрутами.

До теми дивіться відео про те, як FH 70 знищує російських окупантів: