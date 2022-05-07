У Бериславі зняли російський триколор, який повісили окупанти

У Бериславі, що на Херсонщині, зняли російський прапор з постаменту. Це зробили невідомі патріоти.

Про це повідомив місцевий журналіст Олег Батурін. Він не сказав, хто саме зняв прапор окупантів.

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У коментарях до допису жартують, що, напевно, російський триколор просто здуло. Адже в цей період року на Херсонщині сильні вітри.

Невідомі патріоти зняли російський прапор в Бериславі / Фото фейсбук Олега Батуріна

Що російські окупанти роблять на Херсонщині

Як раніше повідомляло Головне управління розвідки Міністерства оборони, російські окупанти розглядають варіант приєднати тимчасово окуповані території Півдня України до Криму. Такий план оголосив радник так званого "глави" Криму з інформаційної політики. Росіяни хочуть завершити весь процес до приблизно 2030 року. За цей час вони збираються інтегрувати регіони в російський економічний простір.

Зараз окупанти намагаються переконати місцевих жителів, що Росія нібито прийшла назавжди. Саме через це вони вивішують свої прапори, заново встановлюють пам’ятники Леніну та й організовують різні пропагандистські шабаші, на які практично ніхто з місцевих мешканців не приходить.

Так, у Генічеську чоловік, якого окупанти називають "головою міської ради", урочисто підіймав російський прапор. Місцеві жителі просто проігнорували це огидне дійство.

Окупанти всерйоз взялися придушувати освітній процес на Херсонщині. Вони вже оголосили ультиматум вчителям: хто погодиться викладати з першого вересня за російською освітньою програмою, той поїде на так звану "перекваліфікацію" в тимчасово окупований Крим. Хто не погодиться – того буквально виженуть з роботи.

Керівник виконавчого апарату Херсонської ОВА Юрій Соболевський вірить, що до початку нового навчального року Збройні Сили України назавжди виженуть російських окупантів.

Я вірю, що до першого вересня Херсонщина не лише буде вільною від орків, але й почне відбудовуватися, – заявив Соболевський.

Окупанти ще й намагаються "асвабадіть" місцевих мешканців від соціальних мереж Facebook та Instagram. Вони, за словами одного з головних колаборантів Херсона Кирила Стремоусова, нібито дестабілізують ситуацію.

Тим часом жителі Херсона збираються вийти на мирний мітинг проти російських окупантів на 9 травня. Вони завадять їм провести шабаш на "дєнь пабєди" і покажуть, хто господар у Херсоні.

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