Беркутівця часів Майдану підозрюють в державній зраді
Джерело:Офіс генпрокурора
Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру ексзаступнику командира підрозділу "Беркут" часів Майдану. Йому інкримінують державну зраду.
Експравоохоронця розшукують з 2016 року. За фактом перевищення влади та службових повноважень, що супроводжувалися насильством, відкрили кримінальну справу.
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Участь у силовому розгоні Майдану
Мовиться про події грудня 2013 року, коли силовики розганяли мирний протест у Києві. Слідство також встановило, що експравоохоронець з березня по вересень 2014 року допомагав окупантам в Криму.
На той час беркутівець перебував на службі в Україні, але склав присягу країні-агресорці. На окупованому Росією півострові він увійшов до так званого спецпідрозділу російського міністерства внутрішніх справ "Беркут".
Окрім державної зради, чоловіка підозрюють у:
- виконанні злочинних наказів та розпоряджень;
- перевищенні службових повноважень;
- незаконному перешкоджанні мирним демонстраціям.
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