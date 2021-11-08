Беркутівця часів Майдану підозрюють в державній зраді

8 листопада 2021 , 23:58
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру ексзаступнику командира підрозділу "Беркут" часів Майдану. Йому інкримінують державну зраду.

Експравоохоронця розшукують з 2016 року. За фактом перевищення влади та службових повноважень, що супроводжувалися насильством, відкрили кримінальну справу.

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Участь у силовому розгоні Майдану

Мовиться про події грудня 2013 року, коли силовики розганяли мирний протест у Києві. Слідство також встановило, що експравоохоронець з березня по вересень 2014 року допомагав окупантам в Криму.

На той час беркутівець перебував на службі в Україні, але склав присягу країні-агресорці. На окупованому Росією півострові він увійшов до так званого спецпідрозділу російського міністерства внутрішніх справ "Беркут".

Окрім державної зради, чоловіка підозрюють у:

  • виконанні злочинних наказів та розпоряджень;
  • перевищенні службових повноважень;
  • незаконному перешкоджанні мирним демонстраціям.

Розслідування справ Майдану: останні новини

  • У липні 2021 року Офіс генпрокурора скерував до суду матеріали справи проти експравоохоронця. Його підозрюють у вивезенні "чорної роти" беркутівців 2014 року.
  • Водночас до України повернувся ексглава управління міліції Запоріжжя, який наказував розігнати Майдан. Володимира Сербу звинувачують в розгоні запорізьких мирних протестів.
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Автор: Євгенія Пласконь