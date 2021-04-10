В Офісі Президента кажуть, що Берлін та Париж не підуть з Москвою на компроміс

Німеччина та Франція не погодяться на компроміс з Росією в українському питанні. Таку думку висловив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, який відповідає за міжнародний напрям. В ОП сподіваються, що на поступки Кремлю не підуть навіть за умови відходу від влади Ангели Меркель та складної кампанії для Еммануеля Макрона.

Про це Жовква повідомив в інтерв'ю. Він зазначив, що президент Володимир Зеленський уже мав розмову з ймовірним наступним канцлером Німеччини Арміном Лашетом.

Актуально Кремль відмовився від переговорів лідерів "нормандської четвірки", – Офіс Президента

Зеленський спілкувався з Арміном Лашетом

У ЗМІ казали, що він (Лашет – 24 канал) є проросійським кандидатом. Нам же здалося, що цей політик дуже добре ознайомлений з українським контекстом. Він підтримує нас з погляду роботи нормандського формату. Ми також вели перемовини із тими людьми, які в подальшому теж можуть збільшити активність у німецькій політиці, до прикладу, з Маркусом Зьодером,

– зауважив Жовква.

Зьодер, наголосив заступник голови ОП, справив враження прагматичної людини, яка добре розуміє процеси, що відбуваються всередині Європи.

З Україною не повториться "грузинський сценарій"

Щодо того, чи може повторитись з Україною "грузинська історія" 2008 року, то Жовква так не вважає. Тоді міжнародна спільнота не активно реагувала на російську агресію через кризу у Європі та вибори у США.

Тоді світ "проспав". Зараз кращий стан бойової готовності України, ніж у 2014 році, і рівень політичної готовності наших партнерів,

– наголосив Жовква.

Меркель та Макрон провели переговори з Путіним

Зазначимо, що 30 березня президент Росії Володимир Путін, глава Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель обговорили ситуацію на Донбасі. Також темами для розмови стало ув'язнення Олексія Навального та епідемія коронавірусу. В Офісі Президента відреагували на переговори без участі Володимира Зеленського. В ОП наголосили, що жодні рішення про Україну не можуть прийматися без України.

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