Берлін побоюється, що Росія може на 2 тижні припинити постачання газу в країну, – ЗМІ

Німеччина побоюється енергетичної кризи взимку через дії Росії. У Берліні припускають, що Москва використає техобслуговування "Північного потоку-1", аби перекрити постачання газу.

Як пишуть ЗМІ з посиланням на німецьких чиновників, ситуація з поставками є досить напруженою. Це – навіть без відключення Nord Stream 1.

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Раніше дефіцит заповнювали завдяки поставкам через Україну та Польщу

Раніше під час відімкнення устаткування, дефіцит заповнювали завдяки поставкам через Україну та Польщу. Проте цього року – через війну, яку почала Росія в Україні, цього може не статись.

Вони (росіяни – 24 канал) вже скоротили потоки через NS1 на 60 відсотків і не компенсували збільшенням потоків через інші трубопроводи,

– зазначив Карстен Ролле з німецької бізнес-конфедерації BDI.

Поведінка росіян – це "ворожий акт"

Тим часом очільник торгової організації Zukunft Gas Тімм Келер вважає, така поведінка росіян – не що інше, як "ворожий акт". Також на політичності рішень Москви наголошує і виконавчий директор німецької енергетичної компанії RWE Маркус Креббер.

Він запевнив, що ремонт устаткування можуть використати, як привід припинити доставку блакитного палива на значно довший термін.

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Франція вже не отримує російський газ через Німеччину

Зазначимо, що Франція нещодавно припинила отримувати газ з Росії через німецький трубопровід. 17% від всього газу, який надходив до Франції, був саме російським. Його постачали трубопроводами або танкерами. Від початку року ці потоки впали на 60%.

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Газовий шантаж Росії: коротко

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія навмисне обмежує постачання газу, аби нашкодити Європі. Саме це є ще одним аргументом, аби європейці якнайшвидше відмовились від російського блакитного палива.

Раніше росіяни повідомили, що знижують постачання газу через "Північний потік" на 40%. Це прикривають саме технічними проблемами. За добу транспортують 100 мільйонів кубів газу, а раніше було 167.

На такі процеси в Європі вже відреагувала Туреччина. Анкара почала видобувати газ зі свого найбільшого родовища в Чорному морі. Турки сподіваються, що до 2026 року вдасться вийти на пік видобутку.

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