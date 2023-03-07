Довідка від психіатра та невролога вже не потрібна: кого готова набирати ПВК "Вагнера"

З колись впливової людини в Росії Євгєній Пригожин перетворився на пацюка, загнаного в глухий кут. Він з усіх сил намагається завербувати до своєї ПВК хоч когось, аби вона остаточно не зникла.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Майкл Накі. Лідер вагнерівців не встановлює жодних критеріїв для відбору, зокрема і щодо стану психічного здоров'я.

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В одній з груп ПВК "Вагнера" в соціальних мережах розмістили повідомлення, що тепер для вступу на службу до них не потрібні довідки від психіатра та нарколога, а також флюорограма.

Журналіст видання The Moscow Times під виглядом одного з добровольців зателефонував на гарячу лінію ПВК і повідомив, що раніше лікувався у психоневрологічному диспансері. Йому не відмовили у прийомі на службу, а навпаки попросили провести самостійний аналіз на відповідність критеріям. Якщо ж по оцінці все нормально, то на нього будуть чекати.

Вербує кого завгодно

За словами Накі, зараз у Пригожина велетенські проблеми. Бо він спробував проковтнути шматок, який йому не по зубах, мовиться і про Бахмут, і про його політичні поривання.

Нині ПВК "Вагнера" близька до зникнення, адже ув'язнених вербувати їм заборонили, цим тепер займається міноборони. Отже, Пригожину вкрай необхідно десь знаходити нових людей.

Очільник вагнерівців істерично шукає різні шляхи для поповнення своєї ПВК. Накі повідомив, що його оголошення лунають на деяких російських радіостанціях, зокрема, як не парадоксально, на станції Love radio. Географія рекрутування не обмежується Росією, Накі отримував повідомлення про спроби вербувати людей у Таджикистані.

Він шукає кого завгодно, із будь-якими проблемами, це для нього не важливо. Йому потрібна жива сила, адже після 8-10-місячних штурмів Бахмута від вагнерівців практично нічого не лишилося,

– додав мовець.

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Усі вагнерівці – злочинці

Накі наголосив, що ПВК "Вагнера" є незаконним збройним формуванням, на яке не буде діяти конвенція, що вони лише виконували накази. Всі учасники цього угруповання – це злочинці, незалежно від їхніх дій, бо вони не є комбатантами.

Щобільше, навіть довідка про психічне захворювання не врятує таких людей.

Заклади, які займаються тими, хто має психічне відхилення, в Росії частіше бувають навіть гіршими за в'язниці загального типу,

– наголосив опозиціонер.

Пригожин опинився у безвихідній ситуації