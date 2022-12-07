Без "их там нет" не обійшлося: путч у Німеччині планували росіянка й "фанат" Росії

7 грудня 2022, 12:27
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Джерело:

DW

Екстремісти у Німеччині планували штурмувати Бундестаг та викрасти місцевих політиків. Традиційно не обійшлося без Росії. Серед затриманих – росіянка.

 Загалом німецька поліція затримала 24 людей. Окрім того, по одній людині затримали в Італії та Австрії. 

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Серед затриманих – громадянка Росії. 

Підозрюваних "керівників" путчу також вдалося затримати. Прокуратура їдентифікувала їх як:

  • 71-річного представника німецького дворянського роду;
  • 69-річного колишнього десантника.

Саме літній дворянин мав стати "новим лідером Німеччини". У цій історії не обійшлося й без Росії. Вже встановили, що так званий майбутній "новий лідер" контактував з російськими офіційними особами. Тим часом росіянка Віталіна йому допомагала. 

Окрім того, підозрюваними у справі є:

  • чинний військовослужбовець Командування сил спеціального призначення Бундесверу;
  • декілька резервістів Бундесверу.

Екстремісти планували путч у Німеччині

Екстремісти планували захопити Бундестаг та викрасти місцевих політиків. Правоохоронці 7 грудня провели спецоперацію й затримали підозрюваних. 

Обшуки провели у:

  • квартирах;
  •  офісах;
  •  складських приміщеннях.

Загалом обшукали 130 приміщень. Путч екстремісти планували ще з листопада 2021 року. 

 

 

Автор: Мар'яна Бекало