Без мами залишився, померла 9 числа, – війна змусила 9-річного Віктора рано подорослішати

29 квітня 2022 , 17:53
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Джерело:

Нацполіція

Російські окупанти масово вбивають українців і при цьому розлучають батьків і дітей. Через військову агресію Росії українським дітям, на жаль, доводитися дуже рано ставати дорослими, як 9-річному хлопчику Віктору.

Хлопчик розповів про втрату матері

У Нацполіції розповіли про непросту долю Віктора Вікторовича. Війна та смерть матері змусили маленького українця швидко подорослішати.

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Без мами залишився, померла 9-го числа...,
– сказав хлопчик поліцейським.

9-річний Віктор втрати маму – відео поліцейських

У поліції зазначили, що продовжують роботу на деокупованих територіях, де роздають людям гумдопомогу, речі найпершої потреби, їжу, воду. Також допомогу від поліцейських отримав і маленький Віктор.


Віктор отримав допомогу від поліцейських / Фото Нацполіції

"Не забудемо біль наших маленьких українців, наших маленьких діток... Переможемо рашистів і відбудуємо краще життя", – йдеться у повідомленні.

Скільки дітей вже постраждало від війни

  • Цинізм російських окупантів не знає меж, оскільки з початку повномасштабної війни Росії в Україні вже загинуло 219 дітей. Також постраждало 398 маленьких українців.
  • Та це не точні цифри, оскільки точну кількість постраждалих встановити неможливо через активні бойові дії.
  • Російські військові на своєму шляху вбивають усіх, в тому числі й дітей. На жаль, яскравим свідченням цього став авіаудар по драмтеатру в Маріуполі, який відбувся у березні. Перед театром було написано "дети", але це не зупинило агресора.
  • Також відомо, що російські військові навмисно розлучають дітей та батьків, здійснюючи депортацію. Росія краде українців.
  • За даними омбудсменки, російські окупанти депортували 915 тисяч українців, серед яких 160 тисяч дітей. З них – 2 тисячі сиріт, однак є ті, кого забрали у живих батьків та вивезли до Росії.

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Автор: Михайло Гема