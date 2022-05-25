Без перемоги України ця війна не закінчиться

Форум у Давосі. Цього року – без Росії, її "Будинок" став "Будинком військових злочинів". Натомість – з Україною та з максимально широкою українською програмою.

Війна, що прокотилася світом

Просто тому, що російська агресія породжує дедалі більше проблем і втягує дедалі більше країн у війну на різних рівнях. Ну а Захід, завдяки опору України, нарешті побачив і свої вразливі місця, які у мирний час були приховані.

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Як сказав голова американської "Карлайл Груп" Девід Рубенштейн, сьогодні кожен має почуватися частиною українського народу.

Весь цей спектр проблематики обговорювався вже на традиційній українській дискусії в Давосі. Неможливо не відзначити, що інтелектуали, чиновники, політики, бізнесмени є єдиними у розумінні того, що саме Україна сьогодні допомагає повернутися Заходу до цінностей, які завжди його об'єднували.

І мені здається важливим те, що професор Тімоті Снайдер, говорячи про війну зараз, згадав про Голодомори Сталіна та про плани Гітлера через контроль України впливати загалом на регіон. Зараз відбувається те саме, коли війна зачіпає всі сфери (не тільки військову), і, як сказала головна редакторка журналу The Economist Занні Мінтон Беддос, криза продовольства, що створюється Росією, ще більше відкриє очі світу на масштаби проблеми.

Або Росія програє, або Україна виграє

Але головна тема – це єдність, у широкому розумінні слова. Як у боротьбі зі спільними загрозами, так і в баченні спільного майбутнього. Те, про що говорив Президент України Володимир Зеленський по відеозв'язку та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба безпосередньо під час дискусії.

І Зеленський, і Кулеба також сказали про важливість своєчасності надання військової допомоги Україні та більш відчутного економічного тиску на Росію (зокрема – питання ембарго нафти).

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Без знищення російського експорту Україні в десятки разів складніше перемогти. А без перемоги України ця війна не закінчиться. Ось такий взаємозв'язок.

Нинішній Давос – це український Давос. Але важливо, щоб на наступних форумах уже обговорювали нову, відновлену Україну. Те, що я завжди кажу: після війни Україна має стати сильнішою, розумнішою, кращою.

Важливе – виступ Зеленського у Давосі: дивіться відео