Без пляшки горілки не обійшлось: у мережі показали, як рахують голоси на виборах у Росії
Джерело:телеграм Анатолія Штірліца
У державі-агресорці завершилися триденні вибори у Держдуму. Після них члени виборчих комісій приступили до підрахунку голосів, місцями не обійшлося без пляшки горілки.
Відеодоказ щонайменше одного такого інциденту у мережі оприлюднив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".
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По стаканчику – і до підрахунку голосів
На ролику помітно чоловіка – члена однієї із виборчих комісій. До нього звертається його колега з пропозицією присісти та перехилити чарку перед підрахунком голосів – "для успіху". Чоловік не відмовляється. Водночас інші жінки, яких не видно у кадрі, кажуть, що "вживати алкоголь на роботі не можна".
Бояришнік тече рікою навіть під час рахування голосів. Як же яскраво,
– підписав відео офіцер.
До слова, жителям Донбасу, які їздили голосувати на територію Росії, окупанти "дякували" шампанським.
У Росії випивають під час підрахунку голосів: дивіться відео
Вибори у Росії: що відомо
- Протягом 17 – 19 вересня Росія проводила вибори до Держдуми. До голосування залучали жителів з окупованих територій Донеччини та Луганщини, а також Криму – когось возили на територію держави-агресорки, інші брали участь у виборах у режимі онлайн.
- Дива не сталося: за попередніми результатами, лідирує провладна партія "Єдина Росія". Політсила Путіна нібито набирає 41%. На другому місці, проте зі значним відставанням – комуністи, в яких майже 24%.
- Україна закликає міжнародну спільноту не визнавати ці вибори.