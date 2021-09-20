Без пляшки горілки не обійшлось: у мережі показали, як рахують голоси на виборах у Росії

У державі-агресорці завершилися триденні вибори у Держдуму. Після них члени виборчих комісій приступили до підрахунку голосів, місцями не обійшлося без пляшки горілки.

Відеодоказ щонайменше одного такого інциденту у мережі оприлюднив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".

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По стаканчику – і до підрахунку голосів

На ролику помітно чоловіка – члена однієї із виборчих комісій. До нього звертається його колега з пропозицією присісти та перехилити чарку перед підрахунком голосів – "для успіху". Чоловік не відмовляється. Водночас інші жінки, яких не видно у кадрі, кажуть, що "вживати алкоголь на роботі не можна".

Бояришнік тече рікою навіть під час рахування голосів. Як же яскраво,

– підписав відео офіцер.

До слова, жителям Донбасу, які їздили голосувати на територію Росії, окупанти "дякували" шампанським.

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