Без премій і надбавок: яку зарплату отримав Зеленський за вересень

13 жовтня 2021 , 12:49
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Президент Володимир Зеленський у вересні отримав 28 тисяч гривень зарплати. Ніяких надбавок чи премій цього місяця главі держави не нарахували.

Ця сума – це посадовий оклад президента. Крім того, 5460 гривень Зеленський віддав на податки. Про це повідомили в ОП у відповідь на запит 24 каналу.

Читайте також Арахамія, Бойко, Геращенко й Тимошенко: скільки заробили у вересні глави фракцій у Раді

Яку зарплату Зеленський отримував раніше

За перший рік президентства, з травня 2019 року до квітня 2020 року, Зеленський заробив понад 320 тисяч гривень. З цієї суми глава держави заплатив 62 тисячі 541 гривні 82 копійки податків та зборів.

Його посадовий оклад, як і зараз, становив 28 тисяч гривень. Однак, не враховуючи податки, президент отримує близько 22 тисячі гривень.


Зарплата Зеленського у вересні / Запит 24 каналу

Скільки заробили інші політики

  • Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у вересні отримала 104 845 гривень. Посадовий оклад посадовиці становить 70 720 гривень. Однак вона ще отримала надбавки за вислугу років та роботу в умовах режимних обмежень.
  • У вересні тоді ще перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук заробив 63 957 гривень, вже ексголова Ради Дмитро Разумков – 54 497,  друга заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк – 53 820.
  • Глава Служби безпеки України Іван Баканов минулого місяця отримав понад 111 тисяч гривень зарплатні.
Автор: Ольга Музика