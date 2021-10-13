Без премій і надбавок: яку зарплату отримав Зеленський за вересень

Президент Володимир Зеленський у вересні отримав 28 тисяч гривень зарплати. Ніяких надбавок чи премій цього місяця главі держави не нарахували.

Ця сума – це посадовий оклад президента. Крім того, 5460 гривень Зеленський віддав на податки. Про це повідомили в ОП у відповідь на запит 24 каналу.

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Яку зарплату Зеленський отримував раніше

За перший рік президентства, з травня 2019 року до квітня 2020 року, Зеленський заробив понад 320 тисяч гривень. З цієї суми глава держави заплатив 62 тисячі 541 гривні 82 копійки податків та зборів.

Його посадовий оклад, як і зараз, становив 28 тисяч гривень. Однак, не враховуючи податки, президент отримує близько 22 тисячі гривень.



Зарплата Зеленського у вересні / Запит 24 каналу

Скільки заробили інші політики