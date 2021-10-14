Без шкарпеток та одеколонів: нове визначення свята 14 жовтня знищує совкову маячню

Якщо 14 жовтня святкуєте День захисника України, то ви, звісно, молодець, але водночас мушу вас засмутити, що таки трохи від життя відстали – в Україні тепер от 14 жовтня відзначаємо вже не День захисника, а День захисників і захисниць!

Мовиться не тільки про намагання стежити за сучасними гендерними трендами, але мова також це те, що наші жінки, які служили чи служать в армії, які були чи є волонтерками, які боронили або боронять мирну Україну від російської агресії, як і чоловіки мають право називати це свято своїм.

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"Дякую за мирне життя"

Саме тому урочистості на 14 жовтня цього 2021 року отримали нову, доповнену назву й звучать вони тепер як День захисників і захисниць.

З чим я усіх і вітаю. Головно, звісно, захисників і захисниць. Хоча ні, вітаю – це неправильне слово, воно не показує моїх почуттів. Я дякую їм за мирне життя, за можливість говорити українською і не ховаючись співати українських пісень, дякую їм за можливість пишатися українським паспортом і синьо-жовтим стягом, пишатися тризубом.

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Дякую їм за те, що зупинили російську агресію і не дали пошесті "русскава міра" поширитися на всю Україну, дякую їм за те, що ми нині Україна, а не Малоросія. Дякую, що в нас зараз не так, як в Криму чи в Білорусі.

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Крок від радянських стереотипів

До речі, знаєте, цікаве перейменування або ж розширення свята тим, що зробили крок від радянських стереотипів, коли "днем жінок" було 8 березня, коли треба було дарувати тюльпанчик та парфуми. А от днем чоловіків був цей от "день захисника", коли вручали шкарпетки та одеколон.

Тепер ця совкова маячня отримала собі ще один прояв недолугості. Це яскраво видно завдяки подвійній назві цього свята, де згадують і чоловіків, і жінок.

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Хоча, погодьтеся, наче й раніше було цілком очевидно, що і жінки мають мужність ставати на захист Батьківщини. Тієї мужності цілком могло бракувати самих чоловіків. Не дадуть мені збрехати усі ті, хто у 2014 році отримав повістку до військкомату й тікали до Польщі.

Дивна логіка

Ще одна маячня, яку досі чомусь практикують в Україні – це вітати із цим святом хлопчиків. Мовляв, вони ж майбутні захисники. За такою дивною логікою усю нашу малечу обов’язково треба вітати із кожним професійним святом: днем будівельника, юриста, пасічника. Вони ж можуть опанувати ці професії у майбутньому.

Отже, як не кожен хлопчик у майбутньому стає пасічником, так само не факт, що він матиме сміливість стати Батьківщині захисником – ти хоч даруй йому в цей день шкарпетки, хоч ні.

Нинішнє свято точно не про не про брутальність, тестостерон та силу тіла. Воно про силу духу та про сміливість. Ще раз – не всі чоловіки захисники України й не всі захисники України чоловіки. Також серед захисників України є не лише військові. Усіх причетних до захисту України – зі святом, усім вам щире дякую за захист.