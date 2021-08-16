Без їжі та грошей: вчитель, який ховається з сім'єю від талібів у підвалі, попросив допомоги

Колишній працівник Британської Ради, його наречена, 3 сестер та 2 племінниці, яким 6 та 10 років, переховуються в одному з підвалів Кабула. Вони вважають, що їх можуть вбити таліби, які захопили Афганістан.

Чоловік викладав англійську мову за британською програмою та жив з родиною у провінції Газні. Коли "Талібан" захопив населений пункт, то сім'я вирішила втікати.

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У Газні залишилися батько та дід колишнього вчителя. Їм не вистачило місця у таксі.

Сім'я сподівається на допомогу посольства

Зараз втікачі орендують будинок і ховаються в підвалі. За словами чоловіка, орендна плата коштує у 10 разів більше ніж зазвичай, оскільки люди їдуть до Кабула, щоб втекти з Афганістану.

"Ми ховаємося в підвалі орендованого будинку і сподіваємося отримати звістку від посольства Великої Британії. Ми чули, що міжнародні війська в аеропорту евакуювали людей, яким пощастило, і раз у раз чуємо стрілянину", – розповів чоловік.

Він не може з сім'єю дозволити собі їжу, бо не працював протягом останніх місяців, а всі заощадження витратив на те, щоб утекти.

Останні кілька днів ми трималися тільки на хлібі та воді. Я поняття не маю, як ми виживемо. Ми спустошені, поки чекаємо і слухаємо звук літаків, що пролітають над нами. Молюся і намагаюся вижити для своєї сім'ї,

– сказав чоловік.

За словами вчителя, таліби можуть вбити його рідних, оскільки вважають "невірним залишком Великої Британії та США". Крім того, ісламісти звинуватили чоловіка у шпигунстві.

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