Росія знаходить собі специфічних союзників. Зокрема, одна з таких країн загрожує Заходу в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Державний секретар США Ентоні Блінкен пояснив, яка каїна ще загрожує Заходу у Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це пише 24 Канал з посиланням на FT.

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Що це за країна

Присутність солдатів КНДР, які воюють проти України, ще більше підкреслила, як конфлікти в одному регіоні мають наслідки для націй в інших частинах світу. Блінкен також підкреслив, що китайські угруповання все ще постачають Росії важливе обладнання, щоб допомогти їй відновити базу оборонної промисловості.

Це ...вагомий доказ для європейців, що найбільша загроза їхній безпеці ...на жаль, частково обумовлюється внесками країн, які перебувають на півдорозі світу в Індо-Тихоокеанському регіоні,

– пояснив він.

Раніше Блінкен неодноразово критикував Китай за те, що він дозволив компаніям надсилати в Росію товари подвійного призначення. Торгівля не припиняється.

Водночас Блінкен сказав, що Китай також стверджує, що хоче допомогти встановити мир в Україні. Крім цього, Китай чудово розуміє занепокоєння багатьох країн, які запровадили санкції проти компанії цієї держави.