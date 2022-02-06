Безпека і суверенітет України не можуть бути предметом компромісу, – Макрон

Еммануель Макрон заявив, що геополітичною метою Росії є змінити правила співіснування з НАТО та Євросоюзом. Діалог з Росією не може та не має йти шляхом ослаблення будь-якої європейської держави.

Макрон наголосив, що безпека й суверенітет України не можуть бути предметом компромісу у переговорах із Росією. Наразі фіксують дуже сильну ескалацію напруженості.

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Безпека та суверенітет України чи будь-якої іншої європейської держави не можуть бути предметом будь-якого компромісу, так само як для Росії правомірно порушувати питання про свою власну безпеку,

– заявив Макрон.

Він наголосив, що ситуація сьогодні дуже відрізняється від 2008 чи 2014 року. Тоді Росія вела наступ у Грузії та захопила українські Крим та Донбас.

За словами Макрона, у ті роки була гостра фаза військових дій, й доводилося домагатися припинення вогню або відходу військ.

Водночас упродовж декількох тижнів спостерігають:

дуже сильну ескалацію напруженості;

мілітаризацію українського кордону з боку Росії та Білорусі;

сухопутні, повітряні та морські засоби та численні військові навчання.

Макрон відвідає Україну

Французький лідер 7 лютого відвідає Росію. А вже наступного дня Макрон прибуде до Києва. Світові ЗМІ оприлюднили цю інформацію з посиланням на Єлисейський палац.

За даними ЗМІ, майбутній візит президента Франції присвячений зростанню напруги між Заходом та Росією – у контексті України.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц у лютому також запланував зустрічі з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Спершу Шольц прибуде в Україну, а вже згодом – у країну-агресорку.