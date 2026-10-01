Виключення США з архітектури безпеки Європи – дуже небезпечний сценарій, — Буданов

Кирило Буданов застеріг європейські країни від створення нової архітектури безпеки без участі США. За його словами, такий варіант був би вкрай ризикованим для Європи.

Про це керівник Офісу Президента повідомив в інтерв'ю Euronews.

Ризики можливої концепції безпеки

За словами Буданова, під час розробки нової оборонної доктрини фахівці мусять аналізувати різні сценарії. Водночас голова ОП категорично виступає проти системи безпеки Європи без Сполучених Штатів.

Я думаю, що ті, хто розроблятиме цю доктрину, мають врахувати абсолютно різні варіанти, але мені здається, це поганий варіант. Дуже поганий і дуже небезпечний. Для Європи,

– заявив Буданов.

Також він наголосив, що на сьогодні ще немає чіткого бачення того, як саме має виглядати оновлена безпекова архітектура Європи.

"Знаєте, я насамперед поставив би вам запитання: а яка майбутня архітектура безпеки Європи? Відповіді не існує на це питання станом на зараз, але всі працюють над цим", – підкреслив посадовець.

До того ж Буданов вважає необхідною залученість України та її армії до майбутньої системи безпеки Європи.

Нагадаємо, європейські країни закликають готуватися до можливого військового зіткнення з Росією до 2030 року. Водночас політтехнолог Тарас Загородній вважає такі терміни занадто далекими для Росії, адже агресор може спробувати напасти значно раніше.