Безпекова угода з США може перейти на інший рівень, – американський політолог

Президент України Володимир Зеленський підписав двосторонні угоди про безпеку з Предентом США Джо Байженом та прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда. Термін дії обох – 10 років. Угода націлена на те, аби посилити захист України в протистоянні російській агресії.

Угода була підписана під час саміту G7, який проходить в Італії. Американський політолог Раміз Юнус прокоментував 24 Каналу, що це останні країни "Великої сімки", які підписали угоду, до цього це вже зробили багато країн НАТО і ЄС. Проте, на його думку, це було б доречніше до 22 лютого 2024 року, ба більше – до 2014.

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В перспективі угоду можна перевести на інший рівень

Американський політолог розповів, що Україна тепер може бути впевненою, що ці країни-підписанти беруть на себе зобов’язання підтримувати її. Він наголосив, що сьогодні на все треба дивитись через призму безперервної російсько-української війни.

"В перспективі цю угоду можна буде перевести на інший рівень, як в США з Ізраїлем, Північною Кореєю, Японією, де договором передбачена можливість йти воювати за ці країни", – прогнозує Юнус.

Після підписання угод важливим стане, як кожна окремо взята країна буде підтримувати Україну, якими конкретними діями. Зі слів американського політолога, ці зобов’язання все-таки юридичний документ, тому президенти країн-підписантів мають їх виконувати.

В документі написано про економічну і військову допомогу, зокрема і зброєю. А саме це першочергово Україні зараз потрібно,

– озвучив Юнус.

Враховуючи заяви, які звучали на зустрічі в Нормандії, під час саміту G7, "Рамштайні", американський політолог наголосив, що з’являється впевненість, що тих країни чи окремих політиків, які сумнівалися щодо своєї позиції навколо України – все менше і менше.

Він розповів, що після виборів в Європарламенті всі ключові посади займатимуть представники дружніх країн України. Юнус також нагадав, що США ввели санкції проти 300 юридичних осіб, а сьогодні тривають розмови, що Байден готує новий документ, щоб збільшити їхню кількість, тим самим зачепити буквально всі сфери економіки Росії.

Коротко про саміт G7 та безпекові угоди