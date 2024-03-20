Україна та США скоро можуть підписати безпекову угоду, – Єрмак

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував безпекову угоду зі Сполученими Штатами. За його словами, підготовка до підписання документа триває.

Про це він повідомив на брифінгу після зустрічі з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном. Окрім цього, Єрмак прокоментував й майбутній Саміт миру.

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Питання угоди та Саміту миру

Андрій Єрмак на брифінгу повідомив, що вже дуже скоро буде підготовлена безпекова угода із США. Тоді український та американський президенти зможуть підписати документ, який дійсно буде історичним. Він зазначив, що раніше мало хто вірив, що безпековий документ, погоджений у Вільнюсі, стане можливим.

Сьогодні вже більше тридцяти країн підписали цю декларацію, скоро буде сорок. Я думаю, що дуже скоро ми зможемо підготувати, і наші лідери зможуть підписати угоду зі Сполученими Штатами, яка дійсно, я впевнений, буде історичною,

– сказав Єрмак.

Окрім цього, під час виступу глава Офісу президента зазначив, що не вважає, що Саміт миру потрібно переносити.

Вважаю, що потрібно використовувати цей момент. Ви знаєте, що остання зустріч радників глав держав зібрала 84 країни. І я вважаю, що кількість цих країн зростає,

– сказав Єрмак.

За словами очільника ОП, зараз ніхто не говорить вже, що самміт це щось нереальне. Станом на сьогодні вже обговорюються дати, місце, деталі тощо.

Окрім цього, він додав, що останній візит спеціального представника Китаю дає обережну надію на те, що Піднебесна також братиме в цьому процесі участь.

Безпекові угоди