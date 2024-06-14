Це не гарантії безпеки: політолог проаналізував угоди, які підписує Україна з партнерами

Україна веде перемовини щодо двосторонніх безпекових угод зі ще десятьма країнами. Загалом уже понад 17 оборонних домовленостей підписані. Утім, це не гарантії безпеки, а символічний компенсатор.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський. За його словами, душа тішиться, коли Україна підписує угоди з кимось про щось. Проте мало громадян розуміють тонкощі, і зважають лише на кількість укладених договорів.

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Позитивний сценарій

Вігірінський сказав, що практична сторона безпекових угод штовхає Україну в майбутнє, в якому також буде певна форма інтерпретації сьогоднішніх подій як історичного пізнання. Натепер документ розглядається з погляду юридичної обов'язковості для сторін. Не можна говорити про якісь оптимістичні речі, але наші наступники історично можуть інакше оцінювати ці безпекові договори:

передумова членства України в Північноатлантичний альянс;

рішучість угод та їх виконання забезпечило синхронізацію України з НАТО;

завдяки цьому умовно у 2049 Україна стала членом Альянсу.

Вони говоритимуть, що "вікно можливостей", яке було закладено як фундамент ще під час війни Росії на території України у 2024 році, відкрилося у 2049 році. Відбулася "натовізація" України за зразком "натовізації" Фінляндії, що сталося не одразу. До цього вони також системно працювали з НАТО та не потребували якихось додаткових заходів інтеграції, окрім політичних рішень на рівні голосувань в парламенті. Тоді це стане історією, яку видаватимуть як задум, який був на початковому етапі,

– зазначив Андрій Вігірінський.

Неоптимістичний сценарій

Політолог пояснив, що також є песимістичний сценарій безпекових угод – коли Росія може знову напасти на Україну, а домовленості не спрацюють. Тоді наступники скажуть: "Знову ввели наc в оману, як робили це раніше. Винні країни Заходу, бо запізнилися на рік з постачанням техніки. Допомога була несистемною".

Потрібно усвідомлювати, що вступ України в НАТО не світить до моменту припинення російсько-української війни. Маємо змогу апелювати щодо результатів забезпечення нашої безпеки саме до укладених безпекових угод і все. Оскільки договори підписують терміном на 10 років з можливістю пролонгації ще на стільки ж. Водночас немає інструментів постачання зброї та фінансових ресурсів, які розписані на такий період часу.

Але це потрібно. Це підтримує морально-бойовий дух. Це нас зближує у політичному сенсі з країнами, з якими підписуємо договори – поєднуємо нашу дипломатію з їхньою дипломатією. Відповідно стаємо ближче один до одного, наші відносини стають теплішими, а взаємодія – потужнішою. Потужність – це наше все,

– наголосив Вігірінський.

Які безпекові гарантії просила Україна

Політолог пригадав публікації на сайті Офісу Президента у 2022 році, які стосуються гарантій безпеки для України. Їх презентували Андрій Єрмак та Андерс Фог Расмуссен. У них мовилося про те, що наша держава бажає забезпечити власну безпеку шляхом:

навчання українських військовослужбовців за кордоном;

налагодження виробництва зброї на території України;

підписання двосторонніх угод, які будуть ратифіковані парламентами країн та стануть частиною внутрішнього законодавства як наслідок частини внутрішніх зобов'язань, від яких політикам буде складно відійти.

Бачимо вже 14 (на момент публікації 17 – 24 Канал) підписаних угод. Жодна з них не ратифікована парламентом та оцінюється як декларативна навіть тими суб'єктами, які їх підписують. Відповідно ми не досягли того, чого хотіли. З погляду на те, як це презентується в суспільстві, маємо говорити про це, як про якийсь новий рівень взаємодії. Не можемо ж сказати, що наше військово-політичне керівництво не зрозуміло для чого вони та перші особи інших країн підписують ці документи,

– сказав політолог.

"Хоча перші особи інших країн також розуміють, що хто зна, коли воно буде. Це ті ж умови, але в іншому ракурсі. Як колись з прив'язкою до МВФ чи до інтеграції в ЄС. Коли кажуть: "Дамо кредит, але, щоб дали його повністю...". І далі рулон вимог. Під нього завжди є механізм оцінки, у якому 3 публікації Центру протидії корупції, 4 розслідування Bihus.Info та "Схем". Далі кажуть: "Договір наче є, ми за співпрацю. Але в розділі, де ви мали будувати сильну демократію, у вас якісь неуспіхи. Тому рішучість на паузі". Це не песимізм, а дійсна картина того, що ми підписуємо", – додав він.

Безпекові угоди