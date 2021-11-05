Безпілотник Bayraktar на Донбасі бив по окупантах двічі, – ЗМІ

Через серйозне загострення на Донбасі українські військові вперше застосували у бік окупантів турецький безпілотник Bayraktar. Однак журналіст Юрій Бутусов стверджує, що ударів по артилерії окупантів було кілька, а не один.

Бутусов стверджує, що тоді знищили 2 гаубиці Д-30 окупаційних сил Росії.

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Розповідь очевидців

Як пише журналіст, очевидці удару розповіли, що завдяки оптиці безпілотника вдалося з високою чіткістю побачити ворожу батарею, яка вела вогонь. Тоді бойовики обстріляли Гранітне, загинув український захисник.

Ми могли застосувати лише один безпілотник, у нашому розпорядженні було лише 3 пуски. Ми бачили десятки важливих цілей, але треба було придушити вогонь батареї... Коли ми її виявили, то встановили, що в ній 3 гаубиці, а прицілювання здійснювалося із центральної зброї,

– сказав очевидець.

Зазначили, що часу чекати не було. Перший пуск був успішним, але розрахунок гаубиці при цьому не постраждав. В останній момент від місця вибуху відійшов один артилерист.

Як відбувся другий удар

За словами очевидців, коли стемніло і в районі Гранітного знову почалися обстріли, Bayraktar ​​ще раз пішов в атаку. Там же українським військовим вдалось знищити другу гаубицю Д-30. Після другого удару артилерія окупантів нарешті заспокоїлась.

Бійці резюмували, що безпілотник ​​тривалий час перебував у зоні дії російської ППО. Однак очевидно, що противник не зміг ні виявити, ні збити його.

Бутусов показав відео з командного пункту українських військових, які спостерігали за ударами безпілотника по ворогу.

Удар безпілотника, дивіться відео:

В ООС не виключають, що могло бути кілька ударів

Начальник пресцентру об'єднаного командного пункту ООС Ярослав Мельничук розповів 24 каналу, що у бойових цілях безпілотник Bayraktar використовували лише 26 жовтня. На питання, чи могло бути кілька ударів Мельничук відповів, що "можливо".

Що відомо про застосування безпілотника