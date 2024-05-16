"Ланцети" дістають до Харкова: льотчик-інструктор назвав засоби для їх знищення

Ворожі безпілотники "Ланцет", розроблені росіянами у 2019 році, долітають до передмістя Харкова. Вони можуть завдавати ударів по бронетехніці й військовим об'єктам та використовуватися для розвідки. Проте "Ланцети" не здатні на масштабні удари.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, заявивши, що "Ланцети" здатні летіти від 40 до 50 кілометрів, тому до Харкова точно доходять, особливо до півночі та північного заходу. Але це не масштабні удари, адже "Ланцет" – недешева зброя, з якої просто так працювати не будуть, тому її використовують, що дістати деякі військові інфраструктурні об'єкти.

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Кілька механізмів для протистояння

Роман Світан вважає, що "Ланцетам" можуть протистояти кілька механізмів – системи радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетні комплекси різного рівня, починаючи від "Гепардів" і закінчуючи "Буками", які переобладнані під використання американських ракет AIM-7.

Основне завдання – це знищення "Ланцетів" при заході на нашу територію. Це фронтальні завдання зенітно-ракетних комплексів наших армійських систем та систем мобільних груп,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що "Ланцети" добро видно і чутно, якщо розуміти і знати, що це вони. Тому механізми, як їх зупинити, є. Але росіяни однозначно намагатимуться дістати до Харкова.

Обороною питання не вирішити

На думку Романа Світана, якщо Україна буде лише оборонятися, питання не вирішити. ЗСУ потрібно наступати і відсувати лінію бойового зіткнення у бік Росії на 50 – 70 кілометрів.

Треба як мінімум припинити роботу основних засобів армійської артилерії з РСЗВ, насамперед "Ланцетів". Для розгортання Patriot у районі Харкова потрібна також смуга безпеки 50 – 70 кілометрів. Тобто нашому військовому командуванню треба прораховувати ці механізми, як і захід на російську територію задля безпеки харків'ян,

– підкреслив Світан.

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