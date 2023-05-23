У небі під Москвою знову літав безпілотник: окупати його шукають досі

У Росії стає все більш "тривожно". Зокрема, неподалік від столиці сусідньої ворожої держави помітили безпілотний літальний апарат, що рухався в напрямку Москви.

У вівторок, 23 березня, російські ЗМІ повідомили, що в Красногірському районі Московської області місцеві помітили невідомий БпЛА. Про це інформує 24 Канал.

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Що відомо

Зазначимо, що пролітав дрон саме над мікрорайоном Опаліха на висоті близько 25 метрів. Цей та подібні "інциденти" можна сміливо назвати "небесною карою" для загарбників за ті повітряні загрози, що вони створюють для українців від початку повномасштабного вторгнення.

За нашою інформацією, БпЛА на висоті 25 метрів помітив пілот вертольота "Робінсон-44", який здійснював запланований політ із Підмосков'я,

– написало одне з ворожих видань.

Окрім того, там констатували, що про цей дрон пілот одразу повідомив у службу польотів аеропорту Шереметьєво.

На Бєлгородщині ще більш "тривожно"

Станом на 14:00, 23 травня місцеперебування цього безпілотника не було відоме. Тому окупанти розпочали перевірку.

Не можна не згадати, що поки біля Москви "щось літає" у західних регіонах ворожої держави відбувається ще більш щось справді аномальне та незбагненне.

Бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" оголосили про звільнення своєї держави від путінського режиму. Згодом в ГУР констатували, що військові створюватимуть "смугу безпеки", яка убезпечить Україну від атак з повітря.

Власне, розпочали свій "рейд" російські добровольці з Бєлгородщини. 22 травня їм, ймовірно, вдалось "звільнити" такі населені пункти, як Козинка та Горол-Подол. Також вони заявили про штурм Грайворона.

Через це навіть в регіоні оголосили про план "Едельвейс". Ба більше, наступного дня стало відомо, що Росія організовує збори силовиків на Брянщині, аби "боротися з тероризмом", хоча про це, звісно, на офіційному рівні не повідомляли.

Ситуацію в Кремлі коментував винятково прессекретар президента Дмітрій Пєсков. Він лише розродився на заяву стосовно того, що російська влада "висловлює глибоке занепокоєння" через те, що відбувається.

Важливо! Поки представників російських правоохоронних органів зганяють на Бєлгородщину та Брянщину, для жителів Москви та інших міст якраз-таки є чудова нагода, аби організувати протести проти диктаторського режиму Путіна.

Хоча навряд, звісно, громадяни ворожої держави на таке спроможні – від початку вторгнення вони невтомно доводили, що є нікчемами.