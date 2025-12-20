Дрон із прапором Росії нібито літав над Києвом: у мережі поширили обурливе відео
- У Києві начебто запустили дрон із російським прапором.
- Відео, яке поширили у мережі, виявилося фейковим.
Вдень у Києві буцімто трапився ганебний інцидент. Над українською столицею на кілька хвилин замайорів російський прапор.
У мережі активно поширюють відео, на якому в небі над Києвом літає безпілотник із ворожим триколором, передає 24 Канал.
Що відомо про інцидент із триколором у Києві?
У столиці невідомі нібито запустили БпЛА з російським прапором. Зазначалося, що безпілотник злетів і впав, повітряну тривогу в столиці не оголошували.
Над Києвом літала російська ганчірка: дивіться відео
У коментарі 24 Каналу в поліції Києва відповіли, що наразі перевіряють подію. Поки не можуть ані її спростувати, ані підтвердити.
Пізніше на офіційному акаунті поліції Києва з'явилося роз'яснення. Відео із російським триколором у небі над столицею виявилося фейком.
Закликаємо представників медіа та адміністраторів телеграм-каналів перевіряти достовірність інформації, перш ніж публікувати її на широкий загал,
– йдеться у повідомленні поліції.
Що відомо про інші неприємні інциденти з російським триколором
- 14 червня у США відзначали День прапора і День армії. Пентагон опублікував привітання, але на зображенні помилково використали російський прапор. Допис швидко викликав скандал: користувачі обурилися, звинуватили дизайнерів у некомпетентності та вимагали покарання.
- В Одесі на Європейській площі невідомі замалювали постамент, де раніше стояв пам’ятник Катерині II, фарбами, схожими на російський прапор. Також пошкодили одне з пам’ятних фото.
- Російський пропагандист Соловйов 12 грудня нібито приїхав у Покровськ, де підняв триколор. Українські ДШВ спростували заяви пропагандиста про захоплення Покровська, зазначивши, що контролюють північ міста.