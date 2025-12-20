Дрон із прапором Росії нібито літав над Києвом: у мережі поширили обурливе відео

Вдень у Києві буцімто трапився ганебний інцидент. Над українською столицею на кілька хвилин замайорів російський прапор.

У мережі активно поширюють відео, на якому в небі над Києвом літає безпілотник із ворожим триколором, передає 24 Канал.

Що відомо про інцидент із триколором у Києві?

У столиці невідомі нібито запустили БпЛА з російським прапором. Зазначалося, що безпілотник злетів і впав, повітряну тривогу в столиці не оголошували.

Над Києвом літала російська ганчірка: дивіться відео

У коментарі 24 Каналу в поліції Києва відповіли, що наразі перевіряють подію. Поки не можуть ані її спростувати, ані підтвердити.

Пізніше на офіційному акаунті поліції Києва з'явилося роз'яснення. Відео із російським триколором у небі над столицею виявилося фейком.

Закликаємо представників медіа та адміністраторів телеграм-каналів перевіряти достовірність інформації, перш ніж публікувати її на широкий загал,

– йдеться у повідомленні поліції.

Що відомо про інші неприємні інциденти з російським триколором