Росіяни голосять через "падіння безпілотника" у Коломні: показуємо на карті

У Росії традиційно бувають "дні пожеж". А тепер до них, вочевидь, додалися ще й "дні дронів". Не встигли росіяни закінчити бідкатися через "атаку на Кремль", як заявили, що дрон впав у Коломні.

Ніч на 3 травня видалася для росіян тривожненькою. Над Кремлем побачили якісь дивні іскри, а тоді влада заявила про те, що Україна начебто "атакувала безпілотниками". До слова, в Офісі Президента вже спростували цю маячню.

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Не минуло й доби, як росЗМІ заголосили, що безпілотник "впав" у Коломні, розташованій у Московській області. Якщо момент "атаки дронами на Кремль" потрапив на відео, яке поширили пропагандисти, то тут Кремль навіть не встиг підготувати епічний контент "з місця інциденту".

Росіяни, у яких істерика вже й так почалася через "атаку на Кремль", впали у ще більшу паніку. Вони верещать про "червоні лінії" та закликають вдарити ядерною зброєю.

Де розташована Коломна: показуємо на карті

Україна вкотре наголосила, що не завдає ударів по території країни-терористки. Жодних даних про інцидент у ніч на 3 квітня українська сторона не має.