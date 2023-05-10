Росіяни бідкалися, що 9 травня на Москву летіли "невідомі дрони"

Нажахані росіяни все частіше стали бачити "атаки дронів" на великі міста своєї країни. Так, пропагандисти заявили, що 9 травня біля Московської області виявили цілих 3 невідомих БПЛА.

Усі вони начебто намагалися залетіти у повітряний простір російської столиці. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Над Росією нібито знову літають безпілотники

Російські пропагандисти розповіли, що 9 травня в небі набито помітили як мінімум 3 дрони UJ-22 Airborne. За їхніми словами один із них збили над селом Перемишль Калузької області, що приблизно за 175 кілометрів від Москви. Постраждалих та руйнувань начебто немає.

UJ-22 Airborne — багатоцільовий, безпілотний, ударний авіаційний комплекс, що виробляє українське підприємство "УкрДжет". БПЛА здатний нести некеровані авіаційні бомби для ураження живої сили, бронетехніки та наземних об'єктів противника. Максимальна дальність польоту UJ-22 Airborne – 800 км. Безпілотник вперше був представлений у 2021 році, а його виробництво почалось вже у 2022.

Другий і третій БПЛА начебто посадили на території Бітцевського лісу та в Ломоносівському районі Південно-західного адміністративного округу Росії. Ці безпілотники нібито не вибухнули й не спричинили жодної шкоди росіянам.

Росіяни також повідомили, що безпілотники нібито запустили українські солдати з Чернігівської області. Відстань від Чернігівщини до російської столиці приблизно 600 кілометрів.

Невідомі безпілотники атакують Росію: що відомо

Безпілотники вночі 10 травня начебто атакували Воронезьку область. Внаслідок цього постраждали близько 14 військовослужбовців. Попередньо, загиблих немає.

Поблизу Кремля вночі 3 травня пролунали потужні вибухи. Місцеві нібито бачили дрон в небі та займання даху будівлі від його влучання.

Того ж дня жителі Москви дзвонили у поліцію та повідомляли, що нібито бачили 203 безпілотників у небі.

Згодом росіяни нібито спростували інформацію про 2 БПЛА у Бітцевському парку та Ломоносівському районі Південно-західного адміністративного округу Росії. За їхніми словами, дрони на цих територіях не садили. Певно, російські пропагандисти вирішили таким чином показати "роботу їхньої ППО", яка нібито не дала "українським безпілотникам" долетіти до столиці їхньої країни. Однак вони остаточно заплуталися у тенетах власної брехні.