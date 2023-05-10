Росіяни бідкалися, що 9 травня на Москву летіли "невідомі дрони"
Нажахані росіяни все частіше стали бачити "атаки дронів" на великі міста своєї країни. Так, пропагандисти заявили, що 9 травня біля Московської області виявили цілих 3 невідомих БПЛА.
Усі вони начебто намагалися залетіти у повітряний простір російської столиці. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Над Росією нібито знову літають безпілотники
Російські пропагандисти розповіли, що 9 травня в небі набито помітили як мінімум 3 дрони UJ-22 Airborne. За їхніми словами один із них збили над селом Перемишль Калузької області, що приблизно за 175 кілометрів від Москви. Постраждалих та руйнувань начебто немає.Довідка! UJ-22 Airborne — багатоцільовий, безпілотний, ударний авіаційний комплекс, що виробляє українське підприємство "УкрДжет". БПЛА здатний нести некеровані авіаційні бомби для ураження живої сили, бронетехніки та наземних об'єктів противника. Максимальна дальність польоту UJ-22 Airborne – 800 км. Безпілотник вперше був представлений у 2021 році, а його виробництво почалось вже у 2022.
Другий і третій БПЛА начебто посадили на території Бітцевського лісу та в Ломоносівському районі Південно-західного адміністративного округу Росії. Ці безпілотники нібито не вибухнули й не спричинили жодної шкоди росіянам.
Росіяни також повідомили, що безпілотники нібито запустили українські солдати з Чернігівської області. Відстань від Чернігівщини до російської столиці приблизно 600 кілометрів.
Невідомі безпілотники атакують Росію: що відомо
- Безпілотники вночі 10 травня начебто атакували Воронезьку область. Внаслідок цього постраждали близько 14 військовослужбовців. Попередньо, загиблих немає.
- Поблизу Кремля вночі 3 травня пролунали потужні вибухи. Місцеві нібито бачили дрон в небі та займання даху будівлі від його влучання.
- Того ж дня жителі Москви дзвонили у поліцію та повідомляли, що нібито бачили 203 безпілотників у небі.