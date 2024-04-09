У Воронежі бідкаються на "атаку" дронів: заявляють про роботу "пе-ве-о"
У ніч на 9 квітня у Воронежі було гучно. На території області російська "пе-ве-о" виявила БпЛА літакового типу.
Місцева влада заявляє, що безпілотник буцімто вдалося збити. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.
Дивіться також "Путіну потрібно добряче утерти носа": конгресмен США про удари України по території Росії
Неспокійна ніч у Воронежі
У Воронізькій області російська "пе-ве-о" виявила та збила безпілотник. Про це повідомив місцевий губернатор Олександр Гусєв. Також у регіоні діяв режим небезпеки атак з боку БпЛА.
Безпілотник нібито збили близько 4:00. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Наслідки уточнюються, зазначив губернатор.
Прошу зберігати спокій. Слідкуйте за подальшими повідомленнями від уряду області або від МНС Росії,
– заявив Гусєв.
Згодом у Міноборони Росії заявили, що над регіоном збили все ж 2, а не 1 безпілотник. Ну і за традицією подію назвали спробою України здійснити терористичний акт на території країни-агресорки.
Вибухи у Росії: останні новини
- Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт повідомив, що вночі 8 квітня на території колишнього спиртзаводу біля села Гуєво Суджанського району нібито відбулася атака "українського безпілотника", який скинув вибухівку, спричинивши пожежу.
- Днем раніше у місцеві жителі скаржилися на звуки вибухів у Бєлгороді. Згодом стало відомо, що поблизу села Репне в Бєлгородському районі з'явився стовп диму. Усе вказує на те, що там міг бути приліт. Втім, у Міноборони країни все заперечили і запевнили, що "відпрацювало ППО".
- До цього FPV-дрони атакували два населені пункти в Бєлгородській області, що призвело до виникнення пожежі та пошкодження газопроводу і автомобілів. Зокрема, зазначається, що постраждали населені пункти у Шебекінському та Грайворонському міських округах області.