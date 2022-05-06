Безпілотники "Орлан" і винищувач Су-30см: за добу протиповітряна оборона знищила 15 цілей

Українські захисники продовжують завдавати російським окупантам нищівних втрат. 5 травня вони уразили щонайменше 15 повітряних цілей загарбників.

Окрім цього, наші бійці ліквідовують особовий склад окупаційних військ. Загалом вони знешкодили вже 24,7 тисячі російських солдатів.

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Українські бійці приземляють літаки та безпілотники окупантів

Бойова авіація росіян продовжує діяти на відстані, не входячи в повітряний простір, який контролюють Збройні Сили України. Протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ 5 травня уразила щонайменше 15 ворожих повітряних цілей:

14 – безпілотників типу "Орлан",

1 літак, попередньо винищувач Су-30см.

Літак окупантів приземлили зенітними ракетами на Східному напрямку. Це зробили бійці підрозділу Повітряних Сил.

Водночас безпілотники збивають усіма доступними засобами:

із застосуванням ПЗРК,

зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ та Повітряних Сил,

і навіть ракетою класу "повітря-повітря" з українського винищувача.

Протягом доби винищувальна, бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил здійснила десятки авіавильотів. Ударні групи літаків завдають ракетно-бомбових ударів по військах окупантів та складах боєприпасів.

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