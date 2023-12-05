Безпілотники СБУ вразили в Криму низку важливих військових об'єктів, – джерела
Безпілотники СБУ вразили низку важливих військових об'єктів в тимчасово окупованому Криму. Мовиться про радіолокаційні системи, стоянку гелікоптерів та систему управління зенітно-ракетних підрозділів.
Про це повідомляють джерела 24 Каналу. До слова, вибухи уночі та зранку 5 грудня лунали у різних населених пунктах півострова, а окупанти традиційно заявляли про успішну роботу "пе-ве-о" й буцімто "збили" понад 40 дронів.
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У Криму уразили військові об'єкти
Як повідомляють джерела, 5 грудня безпілотники СБУ уразили кілька важливих військових об'єктів. Зокрема, мовиться про:
- радіолокаційну систему "Небо-М" в районі населеного пункту Багерове (розташоване за 17 кілометрів від Керчі),
- стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 "Терек" та систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля населеного пункту Стрілкове.
Ця ранкова "бавовна" на військових об'єктах у Криму є результатом спецоперації СБУ,
– повідомили джерела.
Крім того, джерела 24 Каналу додали, що такий спосіб наша спецслужба привітала окупантів з міжнародним днем волонтера та вкотре нагадала, що українська земля у прямому сенсі горітиме у загарбників під ногами.
Окупанти бідкалися на вибухи в Криму 5 грудня: що відомо
- Ніч на 5 грудня видалася доволі тривожною для окупантів в Криму. У мережі повідомляли, що чули серію потужних вибухів у різних містах півострова. Зокрема, лише у Феодосії та Керчі нарахували до 30 вибухів.
- Традиційно окупанти почали звітувати про успішну роботу "пе-ве-о" й повідомили, що буцімто збили 26 українських безпілотних літальних апаратів, а ще 13 – "перехопили" над Азовським морем.
- Окупанти бідкалися, що під ударом нібито опинилася й нафтобаза – "Морський Нафтовий термінал". За словами росіян, один безпілотник впав за 70 метрів від одного із резервуарів, а другий – здетонував у повітрі. Традиційно пропагандисти заявили, що "руйнувань немає".
- Удень 5 грудня вибухи в тимчасово окупованому Криму продовжилися. Близько о 12:22 гучно було в Джанкойському районі. Як припускають партизани, під ударом могли опинитися військові об'єкти.
- Вибухи лунали й в центральній частині Севастополя. Як повідомляють у мережі, звуки були схожі на пуски реактивних бомбометів. Наразі окупаційна влада не коментувала причину вибухів.