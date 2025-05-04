"У них були всі дозволи": ексклюзивні подробиці акції росіян "Безсмертний полк" у Вашингтоні

Прихильники Росії вперше з початку повномасштабного вторгнення спробували провести у Вашингтоні ходу "Безсмертний полк". Однак активісти, що підтримують Україну, зірвали наміри пропагандистів, організувавши контракцію.

Учасники маршу, організованого посольством Росії у Сполучених Штатах Америки, повторювали пропагандистські наративи. Волонтер та активіст зі США Всеволод Мирний розповів 24 Каналу деталі цих подій.

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Могли спокійно робити все, що хочуть

Активіст зауважив, що росіяни хизувались у своїх пабліках, що це було вперше за шість років, коли вони зібрались біля Білого дому і пішли ходою до меморіалу Другої світової війни.

У них були всі дозволи на проведення цієї акції. Коли вони йшли маршем, їх супроводжувала поліція, дороги перекривалися. Тобто вони могли спокійно робити все, що хочуть,

– наголосив Мирний.

На противагу російському маршу було організовано контракцію. За словами волонтера, в руках учасників українського заходу були плакати, які демонстрували американцям, що дійсно несе Росія, а також вони скандували: "Ніколи знову" трапилось знову".

Це була саме пропагандистська акція, тому що люди, які йшли в складі тої колони, повторювали російські наративи, що ми "бомбили Донбас", що ми "фашисти". Це була не акція пам'яті ветеранів, а спланований посольством Росії захід,

– впевнений він.

Крім того, у складі української акції було багато американців, що симпатизують українцям. Люди на вулицях також скандували, що підтримують Україну.

Мені сподобався коментар однієї американської пари. Вони, побачивши російський марш, запитали: "Що це за акція комуністів у нас на вулицях?",

– зазначив Всеволод Мирний.

За словами активіста, переважна більшість американців підтримує Україну. Проте росіяни намагаються просувати свої наративи у США, дивлячись на зміну політичної ситуації. Тому українці мають на це реагувати.

Нагадаємо, що у Вашингтоні росіяни влаштували ходу "Безсмертний полк" та з георгіївськими стрічками і портретами пройшли від Білого дому до меморіалу Другої світової війни. Також у натовпі несли прапори з радянською символікою та навіть портретом Сталіна.

Водночас представники організації Ukrainian Cultural Front DC організували власну ходу, яка слідувала за російським маршем та вигукували: "Росія вбиває цивільних", "Путін – злочинець", "Росія – країна-терористка".

Також біля меморіалу Другої світової війни російські активісти спробували заспівати "Катюшу", але у відповідь учасники української ходи ввімкнули звуки сирени.