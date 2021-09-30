Безвіз не заберуть, але диму без вогню не буває, – Клімкін

Україні не варто панікувати через чутки про скасування безвізового режиму з Європейським Союзом. Втім у деяких країн все ж ще є зауваження щодо певних зловживань.

Зокрема всередині ЄС проводяться різні дискусії. Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Клімкін: В Євросоюзі є дискусії щодо України

За його словами, деякі члени Євросоюзу стурбовані зловживаннями безвізом з:

Україною;

Молдовою;

Грузією;

країнами Західних Балкан.

Але коли нашій державі надавався безвіз, було прописано чітку процедуру на випадок, якщо загроза стане реальною. Адже "з нічого" такі рішення не прийматимуться.

Але диму без вогню не буває. Спекуляції не пусті. Деякі країни ЄС, включно з Німеччиною та Францією, хочуть натиснути на Балканські країни. Павло Клімкін Колишній міністр закордонних справ України

Дипломат зазначив, що наразі тривають обговорення щодо України. Мовляв, у Євросоюзі скаржаться на підробку документів чи на проблеми з впровадженням верховенства права.

Клімкін вважає, що наразі ситуація не критичною, тому панікувати та хайпувати точно не варто. Тому що така реакція може зіграти на руку Кремлю. Але з ЄС потрібно говорити на випередження.

Ситуація там може змінитися досить швидко, а сам факт дискусій всередині ЄС стане шаленим подарунком для Росії,

– заявив ексочільник МЗС України.

Чутки про скасування безвізу з ЄС: що відомо