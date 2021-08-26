Безжалісне перевиховання: Навальний у в'язниці змушений дивитися державне телебачення по 8 годин

Олексій Навальний, який відбуває покарання у колонії у Росії, дав перше інтерв'ю. Опозиціонер повідомив про психологічне насилля, якого зазнає. Зокрема, він змушений 8 годин на день дивитись російське державне телебачення.

Відволікти себе від програм російської пропаганди неможливо. Адже під час перегляду політику заборонили читати та писати. Якщо в'язень засинає, то охорона негайно його будить.

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Цю програму називають "просвітницькою", – Навальний

Найбільш божевільне – це примушення до перегляду російського державного телебачення та вибраних пропагандистських фільмів більше ніж 8 годин на день у рамках програми, яку називають просвітницькою,

– поділився Навальний

Це "просвітницьке" виховання, сказав опозиціонер, замінило каторжні роботи для в'язнів. Змушують Навального переглядати, наприклад фільми про Другу світову війну, про перемоги радянських спортсменів над американцями або канадцями.

Навальний повідомив, що перебуває під наглядом 24 години на добу.

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Що відомо про ув'язнення Навального: