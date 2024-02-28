Ефект "гробових" виплат: у бідних регіонах Росії різко зросли накопичення

У кількох регіонах Росії спостерігається аномальний приріст на банківських рахунках. Такий приріст пов'язують із виплатами контрактникам і мобілізованим, які беруть участь у війні з Україною.

Крім того, грошові компенсації для родин загиблих та поранених також зробити свій внесок у збільшення добробуту населення. Про це повідомляє Інститут вивчення економік з ринками BOFIT.

Дивіться також Понад 1000 окупантів, 2 літаки й майже 130 одиниць різної техніки: втрати ворога на 28 лютого

Які регіони Росії стали багатшими

Приріст на банківських рахунках в Алтаї склав 18,95%, Бурятії – на 33,26%, а в Тиві – на рекордні 57,57%.

Автор аналітичної записки зазначив, що такий різкий приріст коштів у жителів цих регіонів пояснюється виплатами контрактникам і мобілізованим, які беруть участь у війні з Україною. Свою лепту також внесли так звані "гробові" виплати родинам загиблих та поранених.

Алтай, Бурятія і Тива входять до списку найбідніших російських регіонів. Саме на такі припадає найбільша частка втрат серед російських військових, які беруть участь у вторгненні в Україну.

Проведений аналіз Лаури Соланко виявив сталий зв'язок між збільшенням добробуту населення Росії та участю регіонів у війні, порівнюючи ті регіони, де спостерігається найвищий приріст коштів на рахунках, з тими, які відправили найбільше мобілізованих осіб.

Втрати росіян: останні новини