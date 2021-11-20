Біг на червоне світло: в Івано-Франківську іномарка збила підлітка

В Івано-Франківську легковик збив 15-річного хлопця. Підліток перебігав дорогу на червоне світло і потрапив під колеса.

Аварія сталась близько 19:00 19 листопада – на вулиці Гетьмана Мазепи.

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Автомобіль на повороті збив підлітка

За кермом Mercedes-benz був 26-річний житель Надвірної. Він повертав на зелене світло світлофора на регульованому перехресті.

Хлопця доправили до лікарні

В цей час 15-річний підліток з Долини перебігав дорогу – на червоне світло. Він і потрапив під колеса автівки. Постраждалого доправили до Обласної дитячої лікарні.

Дивіться відео з місця аварії / Відео "Франківськ 112":

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