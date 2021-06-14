У Bihus.Info опублікували всі 36 годин скандальних "плівок Медведчука"

Журналісти Bihus.Info вирішили опублікувати усі наявні в них записи телефонних розмов, у яких фігурує начебто один із лідерів проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук. А таких аж 36 годин.

Публікація розбита на три фрагменти по приблизно 12 годин кожна. І кожен охочий може подивитися чи послухати їх у ютубі.

До теми Там є не тільки Медведчук, – Бігус про скандальні записи телефонних розмов

Усі "плівки Медведчука" вже є у відкритому доступі

36 годин записів розмов, ймовірно, одного з лідерів ОПЗЖ та кума Путіна Віктора Медведчука опубліковано у ютубі. Розслідувачі Bihus.Info вирішили зробити так, щоб кожен охочий міг їх прослухати без віри комусь на слово.

Ці записи робили українські спецслужби. Доводити це не має сенсу – СБУ, Офіс генпрокурора і НАБУ це вже сказали. А робили вони це в рамках масштабної спецоперації з 2014 року. І слухали вони усіх, до кого змогли дотягнутися,

– сказав з цього приводу Денис Бігус.

За його словами, у записах – не тільки розмови Медведчука з російськими посадовцями і представниками бойовиків. Є там і спілкування цих самих бойовиків із Росією.

Усі записи з "плівок Медведчука": дивіться відео

Розслідування Bihus.Info на основі записів розмов, відомих як "плівки Медведчука"

Перша частина – з'явилася 17 травня, у ній мовиться про стосунки Віктора Медведчука з Володимиром Путіним, а також про вплив політика на українську владу після Революції Гідності.

Друга частина – від 24 травня, розповідає про газові війни, приватні бізнес-питання Медведчука, і про санкційну "трубу Медведчука", яка мала бути націоналізована Україною.

Третя частина – вийшла 31 травня, у ній найбільше мовиться про те, як Медведчук заробляв на вугіллі, яке купували в окупантів Донбасу, а також і про те, до чого у цій історії СБУ.

Четверта частина – опублікована 8 червня, розповідає про справжню роль Медведчука у визволенні полонених, його участь у газових перемовинах та поставки електроенергії в окупований Крим.

Окремо Бігус наголосив, що публікація розслідувань на базі плівок не була приурочена до якоїсь дати чи події. Їх зробили тільки з огляду на те, що– через суд і санкції.