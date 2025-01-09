У Білгород-Дністровському біля будівлі Військової служби правопорядку ЗСУ пролунав вибух

В Одеській області вдень 9 січня пролунав вибух. Поліцейські працюють на місці біля однієї із державних установ. 24 Канал зібрав деталі.

У грудні 2024 року в Дніпрі стався теракт. Тоді заклали вибухівку біля адмінбудівлі, загинула одна людина, троє тяжко поранено, серед них двоє поліцейських. 9 січня затримали подружжя, яке було причетне до злочину.

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Що відомо про вибух у Білгороді-Дністровському

Поліцейські не навели точне місце, де стався інцидент. У відомстві обмежилися фразою "біля однієї з державних установ".

Місце, де стався вибух у Білгород-Дністровському / Фото Нацполіція

Також там запевнили, що ніхто не постраждав. І наголосили: окрім співробітників Національної поліції, на місці вибуху працюють Служба безпеки України та Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Поліція на місці вибуху / Фото Нацполіція

Про те, що вибух стався біля будівлі ВСП, написали в місцевих пабліках. І навіть навели можливу причину вибуху.

Здетонував один із пакетів з тротилом, які принесла жінка похилого віку. Працюють піротехніки для знешкодження другого пакету,

– написали деякі телеграм-канали.

Вони повідомили, що перший пакет містив близько 200 грамів тротилу. Слід сказати, що це неофіційна інформація. Поліція поки що встановлює обставини вибуху.

Довідка. Військова служба правопорядку (ВСП) є правоохоронним формуванням у складі ЗСУ. Давно мовиться про потребу створити Військову поліцію на основі ВСП. У червні Верховна Рада підтримала цей проєкт у першому читанні. Була навіть думка, що Військова поліція стежитиме за працівниками ТЦК.

Фото та відео з соцмереж щодо вибуху на Одещині

Проте на відео з камер спостереження, яке поширюють у мережі, справді видно жінку з двома пакетами. Вона проходить повз автівки та залишає чорний пакет під деревом. Розвертається і йде назад, увесь цей час говорить по телефону.

Імовірно, отримавши вказівки, жінка зупиняється і повертається до машин. Світлий пакет вона ставить просто під поліцейську машину і швидко йде. Іще на відео можна побачити чоловіків, які біжать жінці навперейми. Але не відомо, чи затримали її.

Окрім відео, на місцевих сторінках поширюють і фото. Заявлено, що на ньому показано наслідки вибуху.



Наслідки вибуху в Білгород-Дністровському / Фото з соцмереж

У пабліках цю світлину описали так: після вибуху є ураження в сусідній будівлі. Імовірно, пакет з вибухівкою містив гайки.

Попри все, слід почекати на офіційні результати розслідування та висновки правоохоронців.