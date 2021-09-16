Збоку стояло багато людей, проте зловмисників навіть не намагалися зупини. Як наслідок, там з'явилась велика вм'ятина.

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Вм'ятина на капоті авто швидкої в Харкові / Центр екстреної медичної допомоги

Очевидці все знімали на відео

Лікарів викликали до 43-рінчого чоловіка. Оскільки той потребував госпіталізації, водій пішов допомогти його знести. Тому автомобіль залишився без нагляду.

До нього наблизилися кілька невідомих, які почали бити транспорт. Для чого вони це робили – невідомо. Багато очевидців у цей момент просто стояли поряд і знімали правопорушення на телефони.

Те, що автомобіль били й ногами підтверджують фото, які оприлюднили. На них видно чіткий відбиток підошви на корпусі.



Слід від удару ногою на авто швидкої / Центр екстреної медичної допомоги

Інший випадок нещодавно

9 вересня в Одесі на підстанцію швидкої допомоги увірвався молодик із бейсбольною битою. Він почав бити водія, який там працював.

Згодом стало відомо, що зловмисник є студентом місцевого вишу. Його одразу відшукали. Тепер замість диплома хлопець може отримати путівку до в'язниці.