Збоку стояло багато людей, проте зловмисників навіть не намагалися зупини. Як наслідок, там з'явилась велика вм'ятина.
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Вм'ятина на капоті авто швидкої в Харкові / Центр екстреної медичної допомоги
Очевидці все знімали на відео
Лікарів викликали до 43-рінчого чоловіка. Оскільки той потребував госпіталізації, водій пішов допомогти його знести. Тому автомобіль залишився без нагляду.
До нього наблизилися кілька невідомих, які почали бити транспорт. Для чого вони це робили – невідомо. Багато очевидців у цей момент просто стояли поряд і знімали правопорушення на телефони.
Те, що автомобіль били й ногами підтверджують фото, які оприлюднили. На них видно чіткий відбиток підошви на корпусі.
Слід від удару ногою на авто швидкої / Центр екстреної медичної допомоги
Інший випадок нещодавно
9 вересня в Одесі на підстанцію швидкої допомоги увірвався молодик із бейсбольною битою. Він почав бити водія, який там працював.
Згодом стало відомо, що зловмисник є студентом місцевого вишу. Його одразу відшукали. Тепер замість диплома хлопець може отримати путівку до в'язниці.