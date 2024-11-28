Били по енергетиці ракетами з касетними боєприпасами, – Зеленський про масовану атаку по Україні

Вранці 28 листопада Росія вкотре атакувала Україну. Президент Зеленський відреагував на цей масований обстріл.

Він розповів, що уже заслухав доповіді командувача Повітряних сил, міністрів внутрішніх справ та енергетики щодо наслідків російського удару. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також У росіян є ресурс на комбіновані масовані атаки до кінця зими, – Коваленко

Що відомо про атаку 28 листопада

Мішенню російської атаки 28 листопада знову стала українська енергетика. Ворог запустив приблизно 100 ударних дронів та понад 90 ракет різних типів.

У кількох областях зафіксовані удари "Калібрами" з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики,

– написав Зеленський.

Президент додав, що у всіх областях, де були атаки, працюють усі необхідні сили, зокрема, енергетики над тим, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки українців.

У постраждалих регіонах відкрилися пункти незламності.

"Дякую кожному й кожній, хто зараз допомагає й виконує свою роботу для відновлення енергопостачання. Кожна така атака доводить, що системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання. Це особливо важливо в зимовий період, коли маємо захистити нашу інфраструктуру від цілеспрямованих російських ударів", – додав президент.

Україна продовжує працювати над збільшенням систем ППО.

"Вчасне постачання зараз та повне виконання домовленостей зокрема щодо ППО – це те, що найбільше потрібно", – підсумував глава держави.