Били ракетами та "Шахедами": скільки цілей знищили сили ППО

Росіяни у ніч на 25 липня атакували українські міста за допомогою 63 повітряних цілей. Противник запускав балістичні ракети та ударні безпілотники.

Українським силам ППО вдалося знешкодити 54 ворожих БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про відбиття нічної атаки?

Росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з території Воронезької області та 61 ударним безпілотником типу "Шахед", а також безпілотниками-імітаторами.

Зокрема, з території Брянська, Курська, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарська. Згідно з оприлюдненою інформацією, силам протиповітряної оборони вдалося збити десятки цілей.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 54 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни,

– ідеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, сталися влучання щонайменше 7 безпілотників у чотирьох локаціях. Водночас падіння уламків збитих безпілотників зафіксували на двох локаціях. Додаткових деталей немає.



Скільки безпілотників збили 25 липня / Інфографіка Повітряних сил

До слова, зокрема під ударом уночі була Дніпропетровська область. Серію вибухів чули в обласному центрі та Павлограді. Також постраждав Самарський район.