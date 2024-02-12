Врятовані життя: "Білі янголи" евакуювали з прифронтового села жінку з трьома дітьми

"Білі янголи" успішно евакуювали трьох дітей та їхню матір з прифронтового села Желанне. Евакуація відбувалася у прискореному темпі, оскільки був високий ризик авіаційних ударів.

Евакуаційна група поліції "Білий янгол" вивезла матір та трьох дітей з прифронтового села Желанне. Наразі родина в безпеці.

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Як відбувалася евакуація

Евакуація відбувалась у прискореному темпі, бо через сонячну погоду була висока загроза застосування авіаційних ударів,

– зазначають у повідомленні

Правоохоронці розповіли, що раніше дітям доводилося постійно бігати до підвалу, адже окупанти часто били по будинках місцевих мешканців.

Врятовані діти / фото Національної поліції України

Правоохоронці із "Білого янгола" зазначають, що залишається вивезти 22 дитини з 9 населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської територіальних громад.

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