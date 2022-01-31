Білий дім підтвердив підготовку санкцій проти російських еліт та членів їх сімей

В адміністрації президента США підтвердили, що підготували санкції проти російських еліт та членів їх сімей. Це стосується найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі. Раніше ЗМІ писали, що санкції застосують проти членів рад директорів держкомпаній країни-агресора, великих чиновників, їхніх дружин і дітей.

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Я можу підтвердити, що ми розробили певні пакети санкцій щодо російської еліти та їхніх сімей на випадок, якщо Росія зробить подальші кроки щодо вторгнення в Україну,

– сказала Псакі.

Вона також зазначила, що ці особи походять з близького оточення Кремля та беруть участь у прийнятті рішень уряду.

Якими можуть бути санкції

Американські ЗМІ писали, що обмеження відріжуть чиновників від міжнародної фінансової системи. Крім того, санкції гарантують, що вони та члени сімей більше не зможуть зберігати гроші на Заході та навчатись елітних західних університетах.

Що цьому передувало

На тлі загроз нападу Росії Захід попереджає Росію про санкції. У США наголошують, що в разі атаки російська економіка буде зруйнована вщент.

Наприклад, у грудні писали, що Штати розглядають новий пакет антиросійських санкцій, який може передбачати "ядерний варіант" – відключення Росії від системи SWIFT.

Євросоюз теж готує пакет санкцій проти Росії. Вони будуть не лише персональними, а й економічними, фінансовими та торгівельними.

Обмеження також анонсувала Велика Британія.

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