Білий дім підтвердив підготовку санкцій проти російських еліт та членів їх сімей

31 січня 2022 , 20:58
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Джерело:

Білий дім

В адміністрації президента США підтвердили, що підготували санкції проти російських еліт та членів їх сімей. Це стосується найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі. Раніше ЗМІ писали, що санкції застосують проти членів рад директорів держкомпаній країни-агресора, великих чиновників, їхніх дружин і дітей.

До теми США підготували санкції проти найближчого оточення Путіна, – ЗМІ

Я можу підтвердити, що ми розробили певні пакети санкцій щодо російської еліти та їхніх сімей на випадок, якщо Росія зробить подальші кроки щодо вторгнення в Україну,
– сказала Псакі.

Вона також зазначила, що ці особи походять з близького оточення Кремля та беруть участь у прийнятті рішень уряду.

Якими можуть бути санкції

Американські ЗМІ писали, що обмеження відріжуть чиновників від міжнародної фінансової системи. Крім того, санкції гарантують, що вони та члени сімей більше не зможуть зберігати гроші на Заході та навчатись елітних західних університетах.

Що цьому передувало

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Автор: Ольга Музика