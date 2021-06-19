Нонсенс, – Білий дім спростував чутки про заморозку військової допомоги Україні

Офіційний Вашингтон оприлюднив 18 червня пресреліз, у якому спростував інформацію про замороження військової допомоги Україні. Мовляв, ідея про ненадання з боку США допомоги Україні у сфері безпеки – це нонсенс.

На сайті Білого дому опубліковано заяву речниці президента США Джо Байдена Джен Псакі. Вона запевнила, що наразі Києву надано всю заплановану Конгресом допомогу.

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У США прокоментували інформацію ЗМІ про заморозку військової допомоги Києву

Заява Білого дому щодо чуток про припинення військової допомоги Україні містить такі акценти:

Іще перед зустріччю Джо Байдена і Володимира Путіна Сполучені Штати Америки надали Україні пакет у 150 мільйонів доларів допомоги в галузі безпеки.

Ба більше, президент США перед усім світом сказав, що продовжуватиме допомагати Україні "протистояти російській фізичній агресії".

Думка про те, що ми стримували допомогу Україні в галузі безпеки – це нонсенс. Наразі ми надали всю суму, заплановану для цього Конгресом,

– наголосила Джен Псакі.

Речниця президента США також повідомила, що її країна підготувала гроші навіть на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну. Однак суму не назвала.

Звідки з'явилася інформація про припинення допомоги Україні з боку США