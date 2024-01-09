Залужний писав про ключові технології для ЗСУ: у Білому домі вирішують, як їх надати

Торік Валерій Залужний у колонці для The Economist озвучив потреби українського війська. Тепер же відомо, що у Білому домі міркують над тим, як забезпечити наше військо тим, про що просив Головнокомандувач.

Як пишуть у виданні, представники Білого дому 8 січня зустрілися з десятком лідерів венчурних фірм, технологічних, а також оборонних компаній. Мета їхньої зустрічі полягала у посиленні доступу нашої держави до сучасного обладнання США. Це б дало можливість Україні "подолати технологічні виклики".

Читайте також У США готують угоду, яка може розблокувати кошти для допомоги Україні, – Politico

Міркують над технологіями для України

У Reuters зазначають, посилаючись на одного з посадовців, що розмову присвятили цілій низці систем. Зокрема, мовилося про безпілотні літальні апарати та протидію безпілотним літальним апаратам. Крім того, обговорювали розв'язання проблеми розмінування. За словами посадовця, сама зустріч тривала п'ять годин.

Скликав її глава Ради національної безпеки Білого дому Джейк Салліван. Під час неї він наполіг на "посиленні уваги до допомоги Україні у подоланні цих ключових технологічних викликів, які вони визначили як такі, що гальмують їхній прогрес і динаміку на полі бою". Про це розповів інший представник адміністрації президента США.

Дані Reuters свідчать про те, що ключові члени Ради національної безпеки зустрілися з керівниками:

промисловості з Fortem Aerospace,

компаній, які займаються оборонними технологіями, зокрема, Palantir Technologies Inc та Anduril Industries Inc,

виробником БпЛА Skydio та інших компаній, запрошених до Білого дому 8 січня.

Звернімо увагу, що у своїй колонці, яка з'явилася на світ у листопаді, Валерій Залужний робив кілька важливих акцентів. Зокрема, він зазначав, що Збройним Силам України необхідні ключові військові можливості та технології. Це б дозволило вийти з "позиційної" війни.

Він також окреслив п'ять пріоритетних завдань. З чотирма з них Україні впоратися можуть допомогти наші міжнародні партнери. І мовиться про контроль над небом, засоби радіоелектронної боротьби, контрбатарейної боротьби, а також технології для мінування та розмінування територій.