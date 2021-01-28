Білий дім вивчає зловмисну діяльність Росії, – Блінкен

Новоспечений Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Білий дім проведе повний перегляд зловмисної діяльності Росії. За його словами, нова адміністрація зараз вивчає всі дії Кремля.
Джерело: Державний департамент США
Відповідну заяву Блікен зробив під час своєї першої пресконференції на посаді державного секретаря. Його спілкування з журналістами транслювали в прямому ефірі.
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Деталі заяви Блінкена щодо Росії
Він, зокрема, зазначив, що Білий дім зараз вивчає використання хімічної зброї в Росії та замах на вбивство російського опозиціонера Олексія Навального.
"Мене досі вражає, яким занепокоєний і, можливо, переляканий вигляд має російський уряд через одну людину – пана Навального", – підкреслив Блінкен.
Державний секретар США додав, що у Вашингтоні також уважно вивчають інші дії росіян, зокрема:
- хакерські атаки на програмне забезпечення SolarWinds,
- рапорти про грошові винагороди, які пропонували в Афганістані за напад на американських військових,
- спроби втрутитися в президентські вибори 2020 року в США.
Крім того, Байден розглядатиме всі варіанти відповіді Вашингтону на арешт в Росії Олексія Навального. Білий дім закликає російську владу негайно звільнити опозиціонера.