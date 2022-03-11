Білий дім заборонить нові інвестиції у будь-які галузі економіки Росії

11 березня 2022 , 18:01
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Джерело:

Білий дім

США розширюють санкції щодо Росії, яка розв'язала криваву війну проти України. Після заборони інвестувати в енергетичний сектор Росії санкції торкнуться всіх галузей економіки окупантів.

Нові обмеження проти Росії

У Білому домі вирішили заборонити інвестування у будь-який сектор російської економіки. Відповідний указ підписав президент Джозеф Байден.

До теми Путін – агресор, він має поплатитись за це, – Джо Байден

Раніше президент США уже заборонив нові інвестиції у російський енергетичний сектор.

  • Додамо, що США заборонять експорт предметів розкоші в Росію. Під забороною буде ювелірка, годинники і алкоголь.
  • Окрім того, Байден та лідери G7 схвалили скасування для Росії привілейованого статусу в торгівлі

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Автор: Михайло Гема