Білий дім закликав Росію вплинути на Білорусь щодо мігрантів

Штати закликали Росію повпливати на дії режиму Лукашенка. Зокрема щодо ситуації з загостренням міграційної кризи на кордоні Польщі та Білорусі.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі також прокоментувала ймовірність телефонної розмови Путіна та Байдена. Це трапилось під час брифінгу 15 листопада.

До теми Меркель і Лукашенко майже годину говорили телефоном про біженців на кордоні: що вирішили

США закликали Кремль вплинути на дії Лукашенка

Ми закликаємо Росію і пропонуємо їм використовувати свій вплив для того, щоб вплинути на режим Лукашенка, щоб він припинив експлуатацію і примус вразливих людей,

– заявила Псакі.

Вона також додала, що наразі немає інформації про ймовірну телефонну розмову Джо Байдена та Володимира Путіна, яка може стосуватись ситуації з мігрантами на польсько-білоруському кордоні.

Джен Псакі також пояснила, що Штати:

продовжують підтримувати тісні контакти з союзниками і партнерами щодо загострення на кордоні;

розробляють нові санкції проти Білорусі.

Загострення на польсько-білоруському кордоні: що відомо