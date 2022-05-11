Білогорівка – друга Чорнобаївка: ЗСУ знову знищили переправи окупантів через Сіверський Донець

Кілька днів тому буля Білогорівки на Луганщині ЗСУ знищили понтонні переправи окупантів, на яких була ворожа техніка. Ті росіяни, яких не ліквідували, втікали вплав. Тепер ситуація повторилася, тож Білогорівка може претендувати на звання "Чорнобаївка-2".

Про черговий розгром окупантів розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у соцмережі.

До теми "Видовище, на яке можна дивитися вічно": захисники Миколаєва показали, як палає техніка ворога

За його словами, Білогорівка – це друга Чорнобаївка. Там ЗСУ вчергове знищили понтонні переправи рашистів через Сіверський Донець.

Білогорівка зараз – форпост Луганщини. Там рашисти намагаються вкотре перейти річку, але тільки риб годують… собою. Наші захисники б'ють орків, як мух,

– наголосив Гайдай.

Він додав, що станом на 11 травня окупанти активізувалися, намагаються прорватися до Сєвєродонецька та захопити повністю Рубіжне.

"Намагаються відрізати Луганщину від "великої землі", взявши під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут. Ключове "намагаються". Обстріли населених пунктів надпотужні", – повідомив Гайдай.

Голова Луганської ОВА зазначив, що до "дороги життя" (Лисичанськ-Бахмут) росіяни пробитися не можуть, але 7 кілометрів ділянки щільно прострілюють здалеку.

Через це евакуація поки неможлива, гуманітарна ситуація також на межі. "На складах залишилося небагато гумдопомоги. Завезти через обстріли дороги важко. Мобільний зв‘язок не ловить, Луганщина відрізана від інформації ззовні", – додав він.

Окрім того, окупанти викачали газ на розподільчій станції у Новопскові та перекрили крани. Тож, за кілька днів увесь регіон залишиться без газу.

Ситуація на Луганщині: останні новини

Станом на 11 травня російські військові продовжували агресивні дії на Донецькому напрямку. Їхня мета зараз – взяти під контроль місто Рубіжне, а також захопити Лиман і Сєвєродонецьк.

10 травня також було неспокійним для мешканців Луганщини. Ворожі військові 15 разів обстрілювали як житлові квартали, так і інфраструктуру області. Зокрема, влучили у будівлю обласної спеціальної школи, де навчалися діти з ООП.

Впродовж 9 травня окупанти обстрілювали всі можливі маршрути виїзду з території Луганської області. У Сєвєродонецьку ворожий снаряд поцілив в будівлю місцевого осередку поліції. Лише за цю добу ворог 22 рази обстріляв села та міста регіону.

За добу 8 травня російські загарбники обстріляли Луганщину 24 рази. Через ворожу атаку у Сєвєродонецьку загинула жінка, у Білогорівці – 2 волонтерів із Закарпаття. Також є постраждалі, серед них – діти.

Ввечері 8 травня росіяни втретє обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську. Через постійні обстріли рятувальники не могли погасити пожежу, яка палала на площі розміром 360 квадратних метрів.

Попри те, що ворог переважає кількісно, наші бійці роблять усе можливе для того, щоб мінімізувати їхні атаки. Під Кремінною українським військовим вдалося знищити переправу ворога.

Відео до теми – нові шалені втрати Росії станом на 11 травня