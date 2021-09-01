У Білому домі пояснили, чому переносили зустріч Зеленського та Байдена

За останні 30 років стратегічне партнерство України та Сполучених Штатів Америки, як зазначили у Білому домі, ніколи не було сильнішим, ніж зараз. Американська адміністрація хоче, щоб зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена приділили максимум уваги.

Американська та українська сторона повинні обговорити широкий спектр питань. Мовиться про стратегічне партнерство, угоди щодо співробітництва у сфері безпеки, енергетики та клімату.

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"Ми спочатку оголосили більш ранню дату зустрічі. Організація зустрічі двох глав держав є складним і динамічним процесом. Не хочу тут багато аналізувати логістичне питання. Скажу лише, що ми хочемо, щоб цій зустрічі приділили ту кількість уваги, на яку вона заслуговує", – пояснив представник Білого дому.



Володимир Зеленський 31 серпня прибув до США / Фото Офісу Президента

Про що говоритимуть президенти

Зеленський матиме змогу особисто поспілкуватися з Байденом. Перед тим вони проведуть зустріч за участі радників.

Білий дім сподівається, що президенти обговорять весь спектр політичних питань, які підкреслюють двосторонні відносини. Крім того, Байден чекає від Зеленського повну інформацію про стан безпеки України.

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Що відомо про візит Зеленського до Вашингтона