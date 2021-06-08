У Білому домі розповіли про своє бачення розмови Байдена і Зеленського

Президент США Байден 7 червня спілкувався телефоном із президентом України Зеленським. Як повідомили у Білому домі, політики обговорили боротьбу з корупцією в Україні й реформи.

А ще й домовилися про 900 тисяч доз вакцини проти COVID-19. Саме стільки наразі Сполучені Штати Америки можуть надати Україні.

До теми В ОП назвали основні теми розмови Зеленського з Байденом

Розмова Байдена й Зеленського: звіт Білого дому

Президент США Джо Байден 7 червня мав телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Речниця Білого дому Джен Псакі опублікувала підсумки переговорів глав держав.

Зеленський і Байден, за словами Псакі, обговорили:

Плани Вашингтона надати Києву 900 тисяч доз вакцини проти коронавірусу.

Необхідність тісної співпраці в царині енергетичної безпеки.

Загалом боротьбу з пандемією COVID-19.

Важливими темами були боротьба з корупцією і реформи в Україні.

Джо Байден підтвердив підтримку з боку США суверенітету України, і висловився проти тривалої російської агресії.

За версією Офісу Президента, головними темами розмови були війна на Донбасі, протистояння "Північному потоку-2" та євроінтеграція України.

Однак у релізі Псакі щодо підсумків розмови президентів саме про "Північний потік-2" не згадано.

телефонна розмова Зеленського і Байдена відбулася на тлі підготовки до зустрічі останнього з главою Кремля Путіним у Женеві.

Зеленський також отримав запрошення Байдена відвідати США у липні. Ця інформація підтверджена у повідомленні Білого дому.

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