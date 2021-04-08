Росія стягнула до кордонів України найбільше військ з 2014 року, – Білий дім

Росія нарощує присутність своєї армії біля кордонів України. У Білому домі відзначили, що кількість військ – найбільша від 2014 року. Через це там висловили занепокоєність.

Таку заяву прессекретарка Білого дому Джен Псакі оприлюднила на брифінгу 8 квітня. Вона наголосила, що США стурбовані ексалацією на Донбасі з боку Росії.

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Мовиться, зокрема, й про активність російських військ біля кордонів України. А також про те, що у перший тиждень квітня, окупанти вбили 5 українських захисників.

Псакі запевнила, що адміністрація Байдена обговорює із союзниками по НАТО стурбованість щодо загострення на Донбасі та постійного порушення режиму тиші з боку бойовиків.

США підтримують Україну

1 квітня у США заявили, що привели свою армію в Європі у максимальний рівень боєготовності. Це зробили у відповідь на скупчення російських військ на кордоні України.

Крім цього, Штати не виключають, що відправлять свої військові кораблі у Чорне море. Це, вважають у Вашингтоні, стане важливим сигналом про те, що за діями Росії пильно стежать.

Міністр оборони Андрій Таран провів розмову з Ллойдом Остіном, своїм американським колегою. Той наголосив, що США не залишать Україну наодинці, якщо Росія почне ескалацію на Донбасі.

Згодом президент США Джо Байден зателефонував Володимиру Зеленському й також запевнив його у підтримці. Зауважимо, що це була перша розмова між політиками.



Росія нарощує сили біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу